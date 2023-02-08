Живой и даже шевелится: рынок коммерческой недвижимости Петербурга начал восстанавливаться

Петербуржский рынок коммерческой недвижимости пережил кризис и даже начал восстанавливаться. Прогнозы были разными, но по большей части негативные, однако мы видим в этой ситуации возможности для позитивных изменений. Бизнес научился адаптироваться почти к любым ситуациям за последние годы. К таким выводам пришли аналитики KNRU.

Так, торговые центры пострадали заметнее всего — в них опустели площади, снизился трафик. Более того, у некоторых были и судебные разбирательства после того, как некоторые компании ушли с рынка. Тем не менее уже сейчас пустые площади стали занимать другие арендаторы. По сути, они стали некими драйверами развития.

Пришлось определенным образом подстраиваться под новые реалии. Например, часть помещений попросту сменили профиль на офисы, креативные пространства и фудхоллы.