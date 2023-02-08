Назван единственный городской район Петербурга, где средняя цена за «квадрат» ниже 200 тысяч

Сейчас в Санкт-Петербурге только в одном Красногвардейском районе средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке находится на уровне ниже 200 тысяч рублей. Так, в этой части купить квадрат в новостройке можно в среднем за 188,5 тысяч рублей.

Напротив, самым дорогим районом города оказался Центральный. Здесь в среднем «квадрат» обходится в 444,1 тысячи рублей. За 2022 год этот район обогнал Петроградский, который в начале прошлого года был лидером по ценам.

Только в одном районе Петербурга все-таки немного, но снизились цены. Речь идет о Кировском районе. Падение стоимости квадрата составило 3% или 8,3 тысячи рублей. Теперь здесь жилье можно приобрести за 267,2 тысячи рублей за квадратный метр, передают аналитики агентства недвижимости Георгия Патанина.

Ранее сообщалось, что петербуржский рынок коммерческой недвижимости пережил кризис и даже начал восстанавливаться. Прогнозы были разными, но по большей части негативные, однако мы видим в этой ситуации возможности для позитивных изменений.