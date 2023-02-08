Цена прав: 8 февраля в автошколах Петербурга проводят обыски в автошколах из-за выдачи прав без обучения

Полиция Петербурга провела в автошколах обыски из-за выдачи прав без обучения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, пять петербургских автошкол выдавали права после фиктивного обучения жителей теории и практике. Все ученики автошколы могли за денежное вознаграждение успешно сдать экзамен в МРЭО ГИБДД.

Для того, чтобы получить права без обучения нужно было заплатить от 65 до 160 тысяч рублей. Такая схема действовала в автошколах города в течение нескольких лет. Теперь возбуждены несколько уголовных дел за выдачу водительских прав без обучения.

Устанавливаются масштабы противоправной деятельности, а также все причастные к ней лица.