9 февраля в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра до 17 м/c

Как сообщает Росгидрометцентр, 9 февраля в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра до 17 м/c. Он будет действовать с 09:00 до 13:00 на территории всего города. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Поясним, что желтый уровень обозначает потенциально опасную погоду.

Из-за того, что 9 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности, жителей города просят воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.

Ранее сообщалось, что сегодня, 8 февраля, трамвай сошел с рельсов на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом