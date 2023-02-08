Вне зоны доступа: в Ленобласти и Петербурге становится все меньше бюджетных домов

В феврале 2023 года на рынке загородных домов Ленобласти продается 9,3 тысячи. объектов. За год этот показатель возрос на 14,14%. Если говорить в количественном эквиваленте, то число объектов увеличилось на 1154. Такие данные приводит журнал «Загородное обозрение».

В то же время замечено, что именно бюджетных вариантов в регионе становится все меньше. Например, в Ленобласти домов стоимостью до миллиона рублей всего 245 от общего предложения. С февраля прошлого года этот показатель упал на 54,1%.

Объем предложения стал меньше почти во всех локациях Ленобласти. Исключениями стали Приозерский и Сланцевском районах. А вот, напротив, возросло количество домов стоимостью до миллиона в Ломоносовском районе области.

Ранее сообщалось, что сейчас в Санкт-Петербурге только в одном Красногвардейском районе средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке находится на уровне ниже 200 тысяч рублей. Так, в этой части купить квадрат в новостройке можно в среднем за 188,5 тысяч рублей.