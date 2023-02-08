В Петербурге сообщили о старте реализации второй очереди аэропорта Пулково

В среду, 8 февраля, в Петербурге дали старт реализации второй очереди аэропорта Пулково. Соответствующее соглашение подписали местные власти с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и АО «Аэропорт «Пулково». Этот документ предполагает развитие инфраструктуры аэропорта на срок до 2060 года.

Как пояснили в Смольном, причина реализации второй очереди аэропорта Пулково заключается в том, что возрастает трафик пассажиров. Соответственно, требуется своевременное расширение. Власти также уточнили, что все работы будут выполняться за счет частных инвестиций.

В планах развития второй очереди аэропорта Пулково создание новых посадочных галерей с телетрапами, комфортными зонами для пассажиров и зонами специального обслуживания отдельных категорий пассажиров. Проектирование будет начато в ближайшее время.

Также сообщается, что развитие второй очереди аэропорта позволит увеличить пропускную способность Пулково и создать инфраструктуру на уровне международных стандартов.