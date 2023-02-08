Дороже, зато без взяток: как можно избежать проблемы выдачи водительских прав без обучения

Сегодня, 8 февраля, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти заявило, что в пяти автошколах города были обнаружены факты взяточничества взамен водительских прав. Фактически занятия как по теории, так и по практике проводились только фиктивно. Чтобы получить права будущим водителям достаточно было заплатить от 65 до 160 тысяч рублей. Такая схема действовала в автошколах города в течение нескольких лет.

Как пишет «Табло СМИ» со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, этой проблемы можно было бы избежать, но в том случае, если бы стоимость самого обучения изначально была выше. С его слов, достаточно автошкол, где стоимость обучения составляет до 20 тысяч рублей. Так как автошколы зачастую торговые организации, то с такими расценками они «открыто заявляют, что не собираются выполнять свою задачу и не хотят учить людей», прокомментировал Попов.

Если бы стоимость обучения изначально была выше, то взяточничества удалось бы избежать, говорит Попов.