Санкт-Петербург оказывает помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

В Центральной части Турции произошло сильнейшее землетрясение. Его жертвами стали порядка 7 тысяч человек, еще около 40 тысяч в числе пострадавших. Петербург оказывает помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург«, местные компании тоннами отправляют свои материалы и оборудование в Турцию.

«Поэтому мы в самом сердце чувствуем ту поддержку, которую вы нам оказываете. За это мы вас благодарим», – заявил генеральный консул Турции в Петербурге Озгюн Талу.

Не забывают петербуржцы и о моральной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Они несут цветы и свечи к дверям генерального консульства республики.

Ранее сообщалось, что семья из четырех граждан РФ находится под завалами в пострадавшей от землетрясения Турции, есть шансы спасти людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы.

Со слов собеседника, под завалами сейчас находятся четверо россиян. Это муж с женой и их дети. Спасти их шансы есть, отметил собеседник.