В России определились со столицей Тотального диктанта в 2023 году

В 2023 году столицей Тотального диктанта станет Нижний Тагил. В этот раз проверка на грамотность состоится 8 апреля, говорят организаторы.

«Диктант напишут в Демидовском железоделательном заводе, который был построен в XVIII веке и сейчас переквалифицирован в арт-пространство. Также диктант напишут в самом маленьком музее России, который находится на Лисьей горе», — пишет телеканал «Санкт-Петербург«.

В Северной столице у жителей также будет возможность написать диктант. Для этого в городе на Неве будет работать 100 площадок. Где именно они будут — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти заявило, что в пяти автошколах города были обнаружены факты взяточничества взамен водительских прав. Фактически занятия как по теории, так и по практике проводились только фиктивно.