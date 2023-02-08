Заведено уголовное дело из-за смертельного ДТП на автодороге «Нарва»

Сотрудники полиции Волосовского района завели уголовное дело по факту смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясним, что происшествие случилось 7 февраля в 07:40 на 88 километре автодороги «Нарва» у посёлка Зимитицы. Водитель грузового «Вольво FH-12» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2105». В результате последний выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хундай Крета».

Как итог, водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2105» скончались на месте. Водитель автомобиля «Хундай Крета» скончался в машине скорой помощи. Второй пассажир автомобиля «ВАЗ-2105» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 6 февраля, около 12:00 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение об экстренном торможении поезда сообщением «Белоостров – Санкт-Петербург – Сестрорецк». Оказалось, 20-летние местные жительницы решили сделать фото на фоне поезда, из-за чего получили удар по касательной.

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