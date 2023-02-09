У станции метро «Приморская» в Петербурге закрыли торговый комплекс из-за нарушения условий аренды

В Петербурге закрылся торговый комплекс, который находился вблизи станции метро «Приморская». Причина — нарушения условий аренды. Комплекс размещался на улице Одоевского, 29. В этом здании размещались магазины и салоны «Рив Гош», «Первая полоса», несколько цветочных лавок и магазинов одежды, швейное ателье.

Как рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», арендатор здания не выполнял условия договора аренды. Соответственно, договор с ним был расторгнут. Теперь стоит выбор: либо искать нового арендатора, либо использовать помещение для собственных нужд.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Петербурга возле метро «Комендантский проспект» приступили к демонтажу торгового центра «Лидер». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Как рассказали в ведомстве, речь идет о трехэтажном здании, площадь застройки которого составляет 1897 квадратных метров, а общая площадь здания достигает около 5 тысяч квадратных метров. В комитете утверждают, что здание занимает городскую площадь, не имея на это законных оснований.