106 жителей Петербурга госпитализировали с коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 8 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1107 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 106 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 807 человек. Умерли от заболевания десять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 853 625 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что совсем недавно был Всемирный день борьбы с раком. Безусловно, нет каких-то стопроцентных способов обезопасить себя от такого серьезного заболевания. Нет каких-то правил, соблюдая которые наверняка вас спасут. Тем не менее определенные рекомендации по профилактике все-таки есть.