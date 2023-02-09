В России выявлено свыше 12 тысяч заражений коронавирусом

По данным на 9 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1 389 человек. Это на 0,3% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 8 685 человек. Однако это на 7,2% меньше, чем 8 февраля. За минувшие сутки выявлено 12 301 случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердился 41 летальный исход.

Ранее сообщалось, что федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 8 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1107 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 106 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 807 человек. Умерли от заболевания десять человек.

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