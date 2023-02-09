МЧС: 10 февраля жителей Петербурга ждет сильный ветер до 23 м/с

К сильным ветрам жителям Северной столицы не привыкать. Тем не менее областное МЧС в очередной раз предупреждает, что в пятницу, 10 февраля, сильных порывов ветра не избежать. Об этом ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти написало на своем сайте.

Так, погода в этот день ожидается облачная, ночью, равно как и днем, ожидается снег. Ветер ночью будет южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днем юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в крайне тяжелом состоянии госпитализировали девятилетнюю девочку после ДТП на Энтузиастов в Петербурге. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

По его словам, 40-летний мужчина за рулем «Киа Рио» ехал по проспекту Наставников от проспекта Косыгина в сторону проспекта Энтузиастов.