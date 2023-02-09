На станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге пассажир упал на рельсы

Сегодня, 9 февраля, на станции метро «Площадь Восстания» произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга в своих социальных сетях.

«Движение поездов на участке Линии 1 от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Девяткино» осуществляется с увеличенными интервалами, на участке от станции «Площадь Ленина» до станции «Нарвская» движение приостановлено из-за падения на путь пассажира на станции «Площадь Восстания», — говорят в мерополитене.

По данным на 17:15 по местному времени возобновить движение поездов в прежнем режиме удалось. Сам упавший пассажир жив, его извлекли из-под состава.

Ранее сообщалось, что за первую рабочую неделю пешие инспекторы расчистили 390 автомобильных номеров на платных парковках. Об этом сообщает пресс-служба Городского центра управления парковками.