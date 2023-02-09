Московский архитектор прицелился на Петербург?

Не остается незамеченным неподдельный интерес главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова к Петербургу. Например, дебютирует он в проекте реставрации церкви Анненкирхе. Ограничится ли он этим проектом — открытый вопрос.

Он отметил, что в планах, безусловно, максимально сохранить магию и атмосферу места. Какой-то глобальной реставрации здесь не предвидится. Например, концепция восстановления не предполагает перестройку, надстройку или достройку чего-либо.

Что же конкретно планируется сделать: разобрать обшивку потолка, но без смены контура, восстановить лестницу и вернуть ей белый цвет, а также полированный вид. Также будут работы над освещением в помещении, но какое именно оно будет (музейное, галерейное) — пока под вопросом. Обсуждается вопрос акустики, музыка — важная часть церкви. Возможно, здесь появится специальный орган.

Как пишет «Мойка78«, Кузнецов будто бы присматривается к Петербургу. Он все чаще стал упоминать Северную столицу. То покажет акварельные корабли в Кронштадте, то поделится картинами Витебского вокзала и посвятит отдельный пост Исаакиевскому собору.

Не исключено, что фамилия главного архитектора Москвы сподвигнет инвесторов присматриваться к архитектуре Петербурга.