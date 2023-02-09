Виртуальная реальность в помощь: как она помогает при психических заболеваниях

Петербургские ученые не отстают и вовсю придумывают, как облегчить или улучшить жизнь человека с помощью внедрения различных технологий. В ход пошла даже виртуальная реальность. Специалисты Психоневрологического диспансера разработали что-то вроде «психотерапевта в телефоне».

Фактически, это смоделированная компьютером обстановка, которая может помочь в том случае, если у вас аэрофобия. А программа мобильного телефона с помощью видеокамеры считывает физические параметры пациента в любой фазе его активности и ставит диагноз, сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.