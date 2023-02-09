Виртуальная реальность в помощь: как она помогает при психических заболеваниях

Петербургские ученые не отстают и вовсю придумывают, как облегчить или улучшить жизнь человека с помощью внедрения различных технологий. В ход пошла даже виртуальная реальность. Специалисты Психоневрологического диспансера разработали что-то вроде «психотерапевта в телефоне».

Фактически, это смоделированная компьютером обстановка, которая может помочь в том случае, если у вас аэрофобия. А программа мобильного телефона с помощью видеокамеры считывает физические параметры пациента в любой фазе его активности и ставит диагноз, сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

«Активность мимической мускулатуры – это проявление психического состояния. Насколько человек погружен в стресс, насколько находится под воздействием стрессовых факторов. Мы хотим подойти к тому, чтобы сама программа формировала это заключение для последующей реабилитации», — пояснил телеканалу заведующий кафедрой нормальной физиологии Сергей Лытаев.

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