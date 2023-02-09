Россияне стали активнее проходить тесты на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 327,8 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус» в своем телеграм-канале.
За последние сутки проведено 143 тысячи тестов на коронавирус, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 8 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1107 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 106 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 807 человек. Умерли от заболевания десять человек.
С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 853 625 случаев заражения коронавирусной инфекцией.