Вечер пятницы петербуржцы проведут в «красных» пробках

Вечером в пятницу, 10 февраля, дороги Петербурга «окрасились» в красный цвет. К традиционному часу пик присоединилась непогода с ветром и снегом.

Пробки на дорогах Петербурга достигли семи баллов, исходя из данных сервиса «Яндекс.Пробки». По прогнозу агрегатора, красный цвет на карте будет сохраняться до 18 часов, после чего дорожная ситуация перейдет в «желтый режим». Спокойно добраться из пункта «А» в пункт «Б» можно будет только к 21 часам.

Помимо традиционных трудностей автомобилистов поджидает также непогода. Весь день в Петербурге бушует ветер, а также снег, преходящий в морось. Неубранный вовремя гололед приводит к ДТП: участок Невского проспекта у Исполкомской улицы «побагровел» из-за аварии, та же участь — на набережной Фонтанки у Михайловского замка.

По данным Комитета по благоустройству, на уборку дорог в 15 часов вышли 429 машин. Обычно онлайн карта обновляется каждые 15 минут, после трех часов дня информации так и не обновилась.