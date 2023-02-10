Шторм в Петербурге сдул строительные леса и кран

Строительные леса рухнули на Малом проспекте Петроградской стороны. Кроме того, в Красносельском районе «сдуло» строительный кран на стройке храма на улице Адмирала Черокова.

Непогода в Петербурге «сдула» строительные леса на Малом проспекте Петроградской стороны. Горы деревянных и металлических блоков упали прямо на проезжающие по дороге машины. «Малый проспект Петроградки, сорвало строительные леса и провода, движение перекрыто». — написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербург».

Там же появился пост от жителя Красносельского района. Штормовой ветер обрушил строительный кран на улице Адмирала Черокова. Здесь возводят новый храм, однако высшие силы не защитили технику от буйства стихии.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что вечером в пятницу, 10 февраля, дороги Петербурга «окрасились» в красный цвет. К традиционному часу пик присоединилась непогода с ветром и снегом.