Петербургу удалось «спрятаться» от морского наводнения

Благодаря Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС) город «увернулся» от 32-го морского нагонного наводнения.

Шторм, который бушевал в Петербурге 10 февраля, чуть не стал причиной наводнения. Как рассказали в пресс-службе Минстроя России, «увернуться» от гнева стихии удалось благодаря Комплексу защитных сооружений (КЗС).

«При закрытых затворах КЗС максимальный уровень воды со стороны Финского залива составил +168 см. Порывы ветра достигали 25 м/с», — рассказали в ведомстве. Дамба помогла миновать 32-е наводнение.

В настоящий момент затворы судопропускных и водопропускных сооружений дамбы открыты. Проход судов осуществляется в штатном режиме.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что во время шторма строительные леса рухнули на Малом проспекте Петроградской стороны. Кроме того, в Красносельском районе «сдуло» строительный кран на стройке храма на улице Адмирала Черокова.

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