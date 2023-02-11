Новым петербургским светофорам дали «зеленый свет»

За текущий год в 12 районах Петербурга установят 48 новых светофоров. Оставшиеся районы города будут довольствоваться отремонтированными «старичками».

В Петербурге решили продолжить модернизацию дорожной инфраструктуры. Так, в течение 2023 года в 12 районах города установят 48 новых светофоров, которых не хватало пешеходам на некоторых улицах. В администрации отметили, что «новинки» можно будет заметить в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Центральном районах.

В остальных частях города светофоры отремонтируют — модернизацию ожидает 51 конструкция. В прошлом году в Петербурге установили только 22 новых светофора в 9 районах города, а модернизировали — 23.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Александр Беглов оказался далек от лидерства в рейтинге губернаторов СЗФО.

дороги спб новости СПб светофор


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Названы районы Петербурга с самыми доступными «однушками»
Молодежные конкурсы «съедят» из бюджета Петербурга 124 млн рублей
Слепящее солнце стало причиной шести ДТП на КАД у Большого Обуховского моста
Данные свидетельства о смерти включат в единую систему нотариата
Гонка «Лыжня России» стала самой массовой в Ленобласти
Новым петербургским светофорам дали «зеленый свет»
Петербуржцы начали собирать гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Сирии
Правительство одобрило идею поддержать разработчиков российского ПО