Роскосмос: контур корабля «Прогресс МС-21» разгерметизирован

Контур космического корабля, который должен был завершить полет вместе с МКС 18 февраля, разгерметизирован. В Роскосмосе сообщили, что экипажу станции инцидент не угрожает.

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21», который ранее доставил оборудование на МКС, оказался разгерметизирован. Он должен был завершить полет вместе с космической станцией только 18 февраля.

«Контур транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21″, затопление которого запланировано на 18 февраля, разгерметизирован, подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП», — передает сообщение Роскосмоса агентство ТАСС.

В ведомстве отметили, что сейчас переходной люк корабля закрыт, поэтому экипажу МКС ничего не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются.

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