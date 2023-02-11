Дело о продаже данных более 6,5 тысяч россиян рассмотрят в суде Ленобласти

Генеральная прокуратура направила уголовное дело против хакеров, которые продавали персональные данные россиян, во Всеволожский городской суд Ленинградской области.

В Ленобласти будут судить хакеров, которые продавали конфиденциальные сведения об обычных пользователях и юридических лицах. Как рассказали в Генеральной прокуратуре, злоумышленники получали данные из баз ФНС России, Пенсионного фонда России, Бюро кредитных историй, МВД России и кредитных учреждений.

Злоумышленники получили данные, в том числе составляющие налоговую и банковскую тайну, о 6,5 тысячах россиян. Информацию продавали в теневом сегменте Интернета.

Теперь фигурантам предъявлено обвинение, а уголовное дело направится во Всеволожский городской суд Ленинградской области.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Петербурге завершили расследования уголовного дела об обманутых дольщиках. Сумма ущерба составила 109 млн рублей.