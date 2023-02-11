Гусь-обнимусь и необычные игры: россияне закупились подарками к 14 февраля

На День святого Валентина россияне будут дарить своим вторым половинкам плюшевых гусей, смартфоны, а также необычные игры для влюбленных.

Россияне начали закупаться перед Днем всех влюбленных плюшевыми игрушками, техникой и эротическими играми. Как рассказали “Ъ FM” представители маркетплейсов, на Wildberries в 2,5 раза увеличился спрос на игры для влюбленных и в два раза на благовония с афродизиаками. Покупатели в семь раз чаще отправлялись на Ozon за подарочными наборами. В топ также вошли и гаджеты.

Из плюшевых подарков особой популярностью пользовались «кот-батон» и «гусь-обнимусь» длиной полтора метра. Средний чек готовящегося к 14 февраля россиянина не превысил десяти тысяч рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что большинство экономически активных петербуржцев не планирует отмечать День святого Валентина ни дома, ни на работе.

14 февраля день всех влюбленных праздник


 

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