Гусь-обнимусь и необычные игры: россияне закупились подарками к 14 февраля

На День святого Валентина россияне будут дарить своим вторым половинкам плюшевых гусей, смартфоны, а также необычные игры для влюбленных.

Россияне начали закупаться перед Днем всех влюбленных плюшевыми игрушками, техникой и эротическими играми. Как рассказали “Ъ FM” представители маркетплейсов, на Wildberries в 2,5 раза увеличился спрос на игры для влюбленных и в два раза на благовония с афродизиаками. Покупатели в семь раз чаще отправлялись на Ozon за подарочными наборами. В топ также вошли и гаджеты.

Из плюшевых подарков особой популярностью пользовались «кот-батон» и «гусь-обнимусь» длиной полтора метра. Средний чек готовящегося к 14 февраля россиянина не превысил десяти тысяч рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что большинство экономически активных петербуржцев не планирует отмечать День святого Валентина ни дома, ни на работе.