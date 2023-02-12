В Петербурге коронавирусом заболели 1409 жителей за сутки

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 11 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1409 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 52 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 717 человек. Умерли от заболевания семь человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 857 579 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что группа россиян из 39 человек была эвакуирована из зоны землетрясения в Турции. Об этом написало посольство РФ в Анкаре в своем телеграм-канале.