На российский рынок через Петербург заходит китайский бренд машин BAW

Дилер «Рольф» и китайский производитель автомобилей BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) обсуждают договоренности о продажах в Петербурге легковых машин бренда.

Со слов заместителя председателя комитета по внешним связям Арби Абубакаров, на данный момент ведется подготовка соглашения. Петербургская сторона заинтересована в том, чтобы наладить поставки в течение ближайших месяцев.

«В будущем также рассматривается вариант наладить локальное производство BAW в Петербурге, если на автомобили бренда будет спрос», — сказал Абубакаров в разговоре с «Ведомостями».

Ранее стало известно, что в столичных дилерских центрах появились электрокары «Москвич», данное направление автомобилестроения сейчас активно развивается в России. При этом 70% россиян еще не готовы пересесть на электрические автомобили, следует из данных исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Согласно данным, полученным в результате опроса среди 1600 автовладельцев со всех округов России, 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара