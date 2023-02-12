Актер Ярушин о Бузовой: «Оля — сплетница, болтает что попало»

Актер Стас Ярушин поделился небольшим откровением. Оказывается, он вовсе не прочь съездить куда-то вместе с Ольгой Бузовой. По его словам, она будет хорошим собеседником, который способен обсудить многие темы. Однако в том числе она не откажется обсудить о коллег по звездному цеху.

«Если бы поехал в Дубай на поезде, то выбрал либо Нонну Гришаеву, либо Олю Бузову. Потому что Нонна душевная, а Оля такая… просто сплетник классный. Рассказывает… Она говорит, что попало», — сказал Ярушин на «Я же говорила шоу» на Youtube-канале «Первый Женский Федеральный».

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