В Петербурге поймали 18-летнего жителя в состоянии наркотического опьянения

Полиция Курортного района задержала мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти в своем телеграмм-канале.

Все произошло в ночь с 9 на 10 февраля у дома по Левашовскому шоссе в Сестрорецке. Полицейские остановили 18-летнего молодого человека с признаками наркотического опьянения.

У задержанного нашли свёрток из полимерного материала черного цвета.

Экспертиза показала, что это наркотики массой 997,8 грамма.

Возбуждено уголовное дело из-за покушения на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга провела рейд по ночным барам. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ночь с 11 на 12 февраля на территории Центрального района СПб сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие. Сотрудники ведомства выявляли административные правонарушения. В том числе и в направлении оборота алкоголя.