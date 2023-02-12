Самолет не мог вылететь из Дели в Москву дольше суток

Накануне, 11 февраля, в аэропорту Дели почти на сутки был задержан рейс, который должен был отправиться в Москву.

Причина — лопнувшая шина на переднем шасси, передает Ассоциация туроператоров России.

В результате 270 пассажиров рейса были размещены в гостинице на время ожидания вылета.

Авиакомпания предоставила запасной борт, который сегодня ночью вылетел из Дели и в 7:35 благополучно приземлился в Москве.

Ранее сообщалось, что дилер «Рольф» и китайский производитель автомобилей BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) обсуждают договоренности о продажах в Петербурге легковых машин бренда.