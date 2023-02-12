Карловы Вары скучают по российским туристам

Чешский курорт Карловы Вары опустел без русских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на издание Aktuаlnе.

Как пояснили в издании, последние десятилетия россияне владели значительной частью исторического центра, а также составляли большую часть клиентов местных спа- и оздоровительных центров.

Теперь же из-за закрытых границ россияне не могут посетить курорт. Это грозит закрытием местных отелей.

Отмечается, что туристы из европейских стран, которые посещают Карловы Вары, тратят там мало денег. Туротрасли региона сложно выживать в таких условиях.

Сейчас власти курорта пытаются справиться с ситуацией, привлекая в Карловы Вары россиян, которые уже длительное время живут за границей.

Ранее сообщалось, что у отельеров Петербурга, кажется, дела стали налаживаться. По данным на январь 2023 года, средняя загрузка номеров в отелях города на Неве составила 47,1%. И дальше — только лучше, полагает основатель и руководитель Hotel advisors Сергей Данильченко.