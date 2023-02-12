Карловы Вары скучают по российским туристам

Чешский курорт Карловы Вары опустел без русских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на издание Aktuаlnе.
Как пояснили в издании, последние десятилетия россияне владели значительной частью исторического центра, а также составляли большую часть клиентов местных спа- и оздоровительных центров.
Теперь же из-за закрытых границ россияне не могут посетить курорт. Это грозит закрытием местных отелей.
Отмечается, что туристы из европейских стран, которые посещают Карловы Вары, тратят там мало денег. Туротрасли региона сложно выживать в таких условиях.
Сейчас власти курорта пытаются справиться с ситуацией, привлекая в Карловы Вары россиян, которые уже длительное время живут за границей.
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