36 россиян застряли на канатно-кресельной дороге

Спасатели ГУ МЧС России эвакуировали 36 человек с канатно-кресельной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня,12 февраля, поступило сообщение о том, что в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики на канатно-кресельной дороге остановилась линия.

Для проведения спасательных работ выехали сотрудники Домбайского поисково-спасательного подразделения МЧС России, бригада Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы и группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

В результате отдыхающие были эвакуированы с канатной очереди. Никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга провела рейд по ночным барам. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ночь с 11 на 12 февраля на территории Центрального района СПб сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие.