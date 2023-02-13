Ковид продолжает «косить» петербуржцев: + 1326 заболевших за сутки

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 12 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1316 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 68 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 903 человека. Умерли от заболевания пять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 858 895 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС России совместно с коллегами МЧС Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчину удалось спасти спустя 160 часов после землетрясения.