Российские спасатели достали мужчины из-под завалов в Турции спустя 160 часов

Спасатели МЧС России совместно с коллегами МЧС Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчину удалось спасти спустя 160 часов после землетрясения.

Спасательные работы по извлечению мужчины из завалов длились свыше четырех часов. Работы проводились в темное время суток с риском для жизни при возможном обрушении конструкций.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь непосредственно внутри завала. После его передали скорой помощи.

Ранее сообщалось, что спасатели ГУ МЧС России эвакуировали 36 человек с канатно-кресельной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что 12 февраля поступило сообщение о том, что в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики на канатно-кресельной дороге остановилась линия.