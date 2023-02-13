Цена проезда: В Петербурге мужчины трижды выстрелили в водителя автобуса из-за оплаты проезда

Полицейские Гатчинского района задержали двух дебоширов, напавших на водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как пояснили в ведомстве, 12 февраля на железнодорожной станции «Сиверская» между водителем автобуса и двумя пассажирами произошел конфликт из-за отказа оплаты проезда. Пассажиры ударили водителя по голове.

Чтобы себя защитить, водитель выстрелил в воздух из травматического пистолета. Один из злоумышленников отобрал пистолет и трижды выстрелил в водителя. Потерпевшего госпитализировали, откуда он после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

С места происшествия сотрудники полиции доставили в отдел двух мужчин. Личность второго устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.