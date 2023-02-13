Стало известно, в каких продуктах производители прячут опасный скрытый сахар

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, суточная норма сахара – пять чайных ложек. Однако есть такая штука, как скрытый сахар. Он может быть даже в несладких продуктах.

Как рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» диетолог Анатолий Шепенев, скрытый сахар человек попросту не ощущает, его определит уже только кишечник.

«Вы легко можете довести свое потребление до 10-15 чайных ложек сахара в день и не заметить этого», – сказал Шепенев.

Знали ли вы, где содержится этот самый скрытый сахар? Делимся: он есть в консервированном зеленом горошке, соевом соусе, кетчупе и даже горчице. Содержится он также в колбасе и полуфабрикатах.

«С позиции здоровья гораздо лучше взять какое-то мясо и самим приготовить фарш. Главное – не добавлять в него хлеб, муку, рис, чтобы не повышать углеводную нагрузку, которая есть в фарше», – пояснил врач.

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