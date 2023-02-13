Ленобласть вошла в тройку лидеров среди регионов с низким уровнем безработицы

Ленобласть расположилась на втором месте среди регионов России как субъект с самым низким уровнем безработицы. Более того, регион все также в лидерах в Северо-Западном федеральном округе.

Уровень безработицы в Ленобласти составляет 0,4%. Этот показатель остается неизменным уже долгое время . Как рассказала порталу Online47 председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова, общая безработица в стране имеет тенденцию к снижению с сентября 2022 года.