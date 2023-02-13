Россияне прошли 133 тысячи тестов на коронавирус за сутки

По данным Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период проведено свыше 328,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За последние сутки проведено 133 тысячи тестов на коронавирус.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее сообщалось, что в гостинице Петербурга сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который нанес побои мужчине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все произошло 12 февраля ночью в отеле на проспекте Большевиков задержали гражданина, нанесшего телесные повреждения нетрезвому мужчине. Последнего пришлось госпитализировать.