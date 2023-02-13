В гостинице Петербурга житель избил мужчину до госпитализации

В гостинице Петербурга сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который нанес побои мужчине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все произошло 12 февраля ночью в отеле на проспекте Большевиков задержали гражданина, нанесшего телесные повреждения нетрезвому мужчине. Последнего пришлось госпитализировать.

В гостинице между двумя гражданами произошел внезапный конфликт, в ходе которого один из них нанес своему оппоненту несколько ударов в область головы. Увидев драку, персонал отеля сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали нападавшего.

Ранее сообщалось, что полицейские Гатчинского района задержали двух дебоширов, напавших на водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как пояснили в ведомстве, 12 февраля на железнодорожной станции «Сиверская» между водителем автобуса и двумя пассажирами произошел конфликт из-за отказа оплаты проезда.