62 % семейных пар в России улучшили жилищные условия с МКБ

Портфель ипотечного предложения МКБ в 2022 году увеличился более чем в два раза и превысил 129 млрд рублей. Впервые банк стал участником рынка ипотеки топ-10, встав на четвертую строчку рейтинга по выдаче ипотечных кредитов в Московском регионе (данные рейтинга ипотечных банков Frank RG).

По итогам 2022 года количество клиентов увеличилось на 84%, а 90% заемщиков стали участниками программы льготной ипотеки. 62% клиентов выбрали собственные специальные предложения банка, а еще 28% — кредитные программы с господдержкой.

Свои условия жизни повышали в основном семейные пары – их доля в МКБ составила 62%. Покупатели в основном приобретали квартиры площадью 53,6 кв. м, средней стоимостью 9 млн рублей, на срок 25 лет. Средний первоначальный взнос стал выше заявленных банком требований 15-20%, и составил 24%.

«Благодаря специальным программам банка все больше покупателей смогли отказаться от аренды жилья в пользу собственной квартиры, приобретенной в ипотеку», — рассказывает директор департамента ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

По условиям льготных государственных программ многие клиенты смогли позволить себе купить больше метров жилья или в лучшем месте города. Сочетание собственных программ банка и льготой ипотеки способствует повышению качества жизни клиентов».