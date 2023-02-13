Все в меру: сколько нужно пить воды для баланса?

Все слышали о важности соблюдения водного баланса для здоровья, однако мало кто знает, что пить воду надо еще и определенным образом. Например, пить воду нужно в среднем — это 30 мл на 1 кг массы тела, а при активной физической нагрузке — 50 мл на 1 кг массы тела.

А вот меньше пить воды стоит в том случае, если вы замечаете за собой высокую отёчность. В таком случае нужно сократить количество выпиваемой жидкости и обратиться к врачу. Это может говорить о различных заболеваниях, например, о сахарном диабете, болезнях почек или гормональном дисбалансе.

Что касается того, какие правила приема воды существуют. Во-первых, начинайте утро со стакана воды натощак. Это запустит обмен веществ и работу пищеварительного тракта. Помимо этого, воду стоит пить за 30-40 минут до еды и обязательно комнатной температуры. А вот, напротив, не стоит пить воду за 2-2,5 часа до сна.

Можно пить кипяченую, фильтрованную или бутилированную воду. Но помните, что при употреблении дистиллированной воды, организм недополучает микроэлементы, которые содержатся в обычной, передает «Стоп-коронавирус».