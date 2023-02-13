Росгвардейцы поймали петербуржца, пристававшего к прохожим

Росгвардейцы задержали агрессивного петербуржца, в состоянии алкогольного опьянения пристававшего к прохожим. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что в Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка задержали агрессивного петербуржца, который в состоянии алкогольного опьянения приставал к прохожим.

К росгвардейцам, патрулирующим улицу Социалистическую, обратились прохожие и сообщили о мужчине, находящемся в неадекватном состоянии. В ходе пресечения росгвардейцами нарушения общественного порядка, дебошир попытался напасть. Однако после этого с применением специальных средств был доставлен в отдел органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Петербурга наряд Росгвардии задержал хулигана, нанесшего побои соседям из-за сделанного замечания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.