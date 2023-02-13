Вкусно и полезно: какое варенье для чего нужно есть

Варенье — не просто вкусное, но и полезное лакомство с большим количеством витаминов. В зависимости от того, из чего сделано варенье, меняется и то, какую пользу оно принесет вам.

Малиновое

Малина содержит в себе салициловую кислоту и обладает жаропонижающим эффектом. В ней есть витамин С, калий и кальций. Таким образом, малиновое варенье полезно при простуде и гриппе.

Смородиновое

В этом лакомстве рекордное содержание аскорбиновой и фруктовой кислот. Они помогают поддержать иммунитет и укрепить сосуды.

Вишнёвое

Благодаря витаминам: А, С, Е, В, салициловой, яблочной и лимонной кислотам, варенье обладает противовоспалительным эффектом. А железо, медь и калий поддерживают работу сердца, пишет «Стоп коронавирус».

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