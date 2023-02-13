Спрос на пиццемейкеров в России за три года вырос на 156%

Только за январь 2023 года российские работодатели из «Туризм, гостиницы, рестораны» разместили более 52 000 вакансий, что на 162% больше, чем в январе 2019 года. Такие данные приводит портал по поиску работы hh.ru. Интересно, что в тренде сейчас пиццемейкеры. Только за три годы спрос на пиццеров в России вырос на 156%.

«Только за 2022 год российским компаниям из сферы общепита потребовалось более 1 600 пиццемейкров. Это на 156% больше, чем в доковидном 2019 году. Проще всего устроиться пиццером, судя по числу вакансий и спросу работодателей, в Москве (здесь размещена треть всех вакансий), на втором месте – Московская область (10%), на третьем – Петербург», — говорят аналитики.

В этих же регионах за три годе наблюдается серьёзный рост числа вакансий: в Москве +132%, в Московской области +76%, в Петербурге +55%.