Россияне стали реже делать подарки на 14 февраля

Дарить подарки на День святого Валентина в этом году собирается каждый пятый россиянин. В основном одаривают супругов (10%), возлюбленных (4%), детей (2%), родителей и близких (по 1%). Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

Примечательно, что мужчины готовят подарки ко Дню влюбленных чаще, чем женщины (22% против 16%). Более того, представители мужского пола и тратят на сюрпризы для своих вторых половин заметно больше. Если среднестатистический муж в этом году израсходует на презент супруге 4000 рублей, то среднестатистическая жена уложится в 2200 рублей.

Ранее мы рассказывали, какие подарки можно сделать своим любимым на 14 февраля. Если ваша пассия натура творческая, то почему бы не подарить картину для раскрашивания по номерам, скетчбук, мозаику или наборы для вышивки? Можно быть и чуть оригинальнее.