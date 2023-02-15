Транспортную доступность Кронштадта пообещали улучшить к 2025 году

В Петербурге началась реконструкция транспортного узла на въезде в Кронштадт. Рабочие приступили к подготовительным работам и развертыванию строительной площадки.

Развязка по схеме «клеверный лист» появится на въезде в Кронштадт к 2025 году. Как рассказали в пресс-службе Минстроя, проект решили реализовать по опережающему графику из-за требования президента Владимира Путина улучшить транспортную доступность острова Котлин. Кроме того, в Кронштадте реализуют проект «Остров фортов», до которого также нужно доехать.

«Проектом предусмотрено 10 съездов с шириной проезжей части от 4,5 м и два новых путепровода, на одном из которых предусмотрена возможность организации выделенной полосы регулируемого движения для общественного или специального транспорта», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент рабочие приступили к подготовительным работам и развертыванию стройплощадки.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за два дня на петербуржских дорогах поймали 250 нетрезвых водителей.

кронштадт новости СПб ремонт дорог


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Это будет точкой роста для нас»: психолог Сатья Дас рассказал, ...
Жажда шопинга помогла россиянам найти способ обойти санкции и финских ...
Петербуржец в кепке с надписью «Слабоумие и отвага» получил срок ...
Петербуржцы требуют от Смольного возместить ущерб за «засолку» обуви
Роспотребнадзор начал расследование после вспышки кори в Петербурге
Житель Ленобласти предлагал детям конфеты и пойти с ним погулять: 65-летний ...
Элитный алкоголь и зеленая лужайка: организация мероприятия от имени ...
Реконструкцию Апраксина двора отложили в долгий ящик