Транспортную доступность Кронштадта пообещали улучшить к 2025 году

В Петербурге началась реконструкция транспортного узла на въезде в Кронштадт. Рабочие приступили к подготовительным работам и развертыванию строительной площадки.

Развязка по схеме «клеверный лист» появится на въезде в Кронштадт к 2025 году. Как рассказали в пресс-службе Минстроя, проект решили реализовать по опережающему графику из-за требования президента Владимира Путина улучшить транспортную доступность острова Котлин. Кроме того, в Кронштадте реализуют проект «Остров фортов», до которого также нужно доехать.

«Проектом предусмотрено 10 съездов с шириной проезжей части от 4,5 м и два новых путепровода, на одном из которых предусмотрена возможность организации выделенной полосы регулируемого движения для общественного или специального транспорта», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент рабочие приступили к подготовительным работам и развертыванию стройплощадки.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за два дня на петербуржских дорогах поймали 250 нетрезвых водителей.