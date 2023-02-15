Автомобилистов ограничат в движении по тоннелю дамбы

В Петербурге 15 и 16 февраля ограничат движение в транспортном отсеке Невской стороны Комплекса защитных сооружений (КЗС).

В транспортном тоннеле петербургской дамбы 15 и 16 февраля будут введены ограничения движения. Как рассказали в пресс-службе комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС), дорожные работы будут проводиться в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо).

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут», — предупредили автомобилистов.

Водителей также попросили следить за скоростным режимом и информацией на табло.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге началась реконструкция транспортного узла на въезде в Кронштадт.