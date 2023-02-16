На окраине Волхова Ленобласти нашли боеприпас

На окраине Волхова взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали боеприпас времён войны. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Как рассказали в ведомстве, на восточной окраине города проводились земляные работы для расширения дорожного полотна. В ходе работ нашли ржавый металлический предмет, который приняли за боеприпас. Об этом было сообщено 14 февраля около 18:00 в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К месту происходящего прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН. Они обследовали боеприпас и установили, что это 122 мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас соблюдением мер безопасности был вывезен на полигон в Ленинградской области для уничтожения.

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На окраине Волхова Ленобласти нашли боеприпас