Коронавирус продолжает «давить» жителей Петербурга

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 15 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1271 случай заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 124 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 1477 человек. Умерли от заболевания шесть человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 861 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что по данным Роспотребнадзора Петербурга, в городе подтвердилось четыре случая заражения корью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили специалисты, в числе заболевших двое детей в возрасте до 17 лет. Новый очаг кори возник в семье у ранее не привитых лиц.