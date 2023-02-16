Петербург атакует корь? В городе подтвердилось четыре случая заражения

По данным Роспотребнадзора Петербурга, в городе подтвердилось четыре случая заражения корью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили специалисты, в числе заболевших двое детей в возрасте до 17 лет. Новый очаг кори возник в семье у ранее не привитых лиц. Источником инфекции явилась гражданка, прилетевшая из Республики Таджикистан.

Всех инфицированных немедленно госпитализировали в инфекционные стационары города. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Управление напоминает, наиболее эффективной мерой профилактики кори является иммунизация. Для того, чтобы вакцинироваться от этого заболевания, достаточно обратиться в медучреждение по месту жительства.

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